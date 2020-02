In Francia si parla di uno scandalo di abusi sessuali negli sport del ghiaccio (Di lunedì 10 febbraio 2020) Iniziato dopo le denunce di alcune ex pattinatrici, e che ha portato alle dimissioni del presidente della federazione competente ilpost

marcoconterio : #Mika è libanese, origini americane, la famiglia è andata via per colpa della guerra. Ha vissuto in Francia, Inghil… - dino_andreani : @SMerler Ma questa non è globalizzazione del linguaggio infatti non succede in Spagna, Francia, Austria, Svizzera o… - colectifvictims : RT @dentrolod: @Catlove88940617 È questo? -