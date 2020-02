In arrivo la XV edizione della Sannio Half Marathon 2020 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSi è messa in moto la macchina organizzativa dell’Associazione Sportiva Podisti Alto Sannio che il 2 giugno 2020 proporrà a Pontelandolfo la nuova edizione della gara podistica, nazionale USACLI, Sannio Half Marathon trofeo Pasquale Logo. Si tratta di uno degli evento di punta per la realtà sportiva del nostro territorio che ogni anno coinvolge centinaia di runners provenienti da tutta la Campania. La gara si svilupperà su un percorso collinare e nello specifico sulla strada provinciale che collega due comuni della provincia di Benevento, con partenza da Piazza Roma a Pontelandolfo, giro di boa in Piazza Manente a Morcone e ritorno a Pontelandolfo. Il ritrovo dei concorrenti è previsto alle ore 7.30 con ritiro dei pettorali mentre la partenza della mezza maratona per le ore 9.00. Per le ore 12.00 sono in programma le premiazioni. Tutti i ... anteprima24

