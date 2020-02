IL SEGRETO, anticipazioni puntata di martedì 11 e mercoledì 12 febbraio 2020 (Di lunedì 10 febbraio 2020) anticipazioni puntata de Il SEGRETO di martedì 11 e mercoledì 12 febbraio 2020: Prudencio non sa del piano contro di lui organizzato da Donna Francisca… Don Berengario ha deciso di dire tutta la verità su Esther a Dolores, Marcela e Consuelo. Ma, una volta appresa la notizia, Dolores non ci mette molto a spargere la voce… Prudencio sta organizzando una caccia al tesoro, ma è un pretesto per chiedere a Lola di sposarlo… Il SEGRETO: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo IL SEGRETO, anticipazioni puntata di martedì 11 e mercoledì 12 febbraio 2020 su Tv Soap. tvsoap

Noovyis : (Il Segreto anticipazioni 11 febbraio 2020: Don Beregario rivela l'identità di Esther) Playhitmusic - - IlSegretoTvSoap : Il Segreto, anticipazioni spagnole: Fernando cade nella trappola di Severo - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Segreto anticipazioni 11 febbraio 2020: Don Beregario rivela l'identità di Esther… -