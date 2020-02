Il Segreto anticipazioni 11 febbraio 2020: Don Beregario rivela l'identità di Esther (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nella puntata de Il Segreto, in onda martedì 11 febbraio 2020 su Canale 5, Don Berengario decide di dire tutta la verità su Esther: anticipazioni. Il Segreto torna con la puntata di martedì 11 febbraio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni sono dedicate a Don Berengario e al modo che ha trovato per arginare i pettegolezzi. Dolores infatti ha cominciato a spettegolare in giro, così Don Berengario prende una clamorosa e coraggiosa decisione: confessare a Dolores, Marcela e Consuelo che Esther è sua figlia. Mentre Matias si complimenta con il parroco per aver gestito in questo modo una situazione che rischia di esplodere come una bomba, Dolores non riesce proprio a tenere la bocca chiusa. Irene intanto, confrontando la grafia di Fernando con quella ... movieplayer

IlSegretoTvSoap : Il Segreto, anticipazioni spagnole: Fernando cade nella trappola di Severo - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Segreto anticipazioni 11 febbraio 2020: Don Beregario rivela l'identità di Esther… - redazionetvsoap : #IlSegreto #anticipazioni Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? -