Il ruolo di Gianni Morandi nel film premio Oscar Parasite (Di lunedì 10 febbraio 2020) In una notte degli Oscar che, lo si sapeva già, aveva escluso gli italiani da qualsiasi possibilità anche solo di concorrere per una nomination, occorre aggrapparsi a tutto pur di vedere un po’ di tricolore nel grande spettacolo dell’Academy. E allora perché non andare a rispolverare quella macchia di italianità che riguarda proprio il trionfatore della serata, ovvero il film Parasite, prima pellicola non in lingua inglese a ottenere la statuetta di miglior film? Perché non ricordare a tutti che, nelle scene clou, la colonna sonora che accompagna il film è la canzone In ginocchio da te di Gianni Morandi? LEGGI ANCHE > Parasite cambia la storia degli Oscar: è il primo film non in lingua inglese a diventare miglior film Gianni Morandi e la sua In ginocchio da te nel film premio Oscar Parasite Il cantante simbolo della musica italiana non aveva mancato di ricordarlo nella ... giornalettismo

Useppe00 : (Il prossimo anno alla terza ora della sfavillante diretta per Sky troveremo in studio, a commentare la vittoria di… - Scacciavillani : RT @GianzDav: @cecchinonebbia @roxgiuse @Gianni_Elia @NicolaBellu @MeKattivissimo @MrETP @GennaroSenatore @giomasmic @libmisty1 @CiccioIlBr… - truuudetective : RT @GianzDav: @cecchinonebbia @roxgiuse @Gianni_Elia @NicolaBellu @MeKattivissimo @MrETP @GennaroSenatore @giomasmic @libmisty1 @CiccioIlBr… -