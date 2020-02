Il ritorno del Marocco sulla scena libica: ecco l’obiettivo di Rabat (Di lunedì 10 febbraio 2020) Negli ultimi due anni sulla Libia sono state svolte diverse conferenze, tanto in Europa quanto in Medio Oriente. Alla fine però, l’unico accordo accettato sotto il profilo giuridico nel Paese nordafricano, e che funge da base dell’attuale assetto istituzionale, è quello siglato nella città marocchina di Skhirat sul finire del 2015. Le intese raggiunte lì tra le varie parti libiche, ancora oggi costituiscono una sorta di “costituzione” che riconosce la legittimità del governo di Al Sarraj, nonché del parlamento di Tobruk, braccio politico di Haftar, e del consiglio di Stato stanziato a Tripoli. Per questo motivo, il Marocco potrebbe quanto prima rientrare in scena in Libia ed ospitare una nuova conferenza per provare a dare slancio al dialogo politico intra libico. Le ultime mosse di Rabat Il governo marocchino di recente è rimasto molto deluso, sul fronte libico, ... it.insideover

capuanogio : L'#Inter pensa a un portiere svincolato perché il ritorno di #Handanovic procede con tempi più lunghi del previsto.… - agorarai : Immigrazione e sbarchi 'Mentre il M5s ha sempre lavorato per la redistribuzione e la soluzione del problema, Salvin… - ItaliaViva : 'Senza una soluzione noi siamo per votare i nostri emendamenti che sospendono l'efficacia della riforma Bonafede-Sa… -