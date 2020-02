Il pessimo segnale che viene dalla nostra produzione industriale (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un tonfo negativo dopo cinque anni che non lascia ben sperare per le sorti della nostra economia. I dati Istat ci raccontano di un Paese che per la prima volta dopo la Grande Crisi, incorre in una battuta d’arresto che potrebbe incidere su tutta la nostra vita economica. Secondo l’Istituto di Statistica Nazionale nel 2019 la nostra produzione industriale è calata dell’1.3% rispetto al 2018. Si tratta della diminuzione più ampia dal 2013, quindi da tre anni e il dato è in netta controtendenza con quello dell’anno scorso quando la nostra industria ha fatto registrare un incremento dello 0.6%. Dati che si aggravano se si restringe il campo al singolo andamento mensile: a dicembre 2019, rispetto al novembre dello stesso anno, la produzione industriale è diminuita ben del 2.7%. E l’andamento non lascia tranquilli anche in virtù delle recenti frenate ... giornalettismo

