Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: arriva San Valentino (Di lunedì 10 febbraio 2020) Vanessa Gravina Venerdì si festeggia San Valentino e la festa degli innamorati coinvolgerà anche i personaggi de Il Paradiso delle Signore, le cui storie sono sempre più ancorate alla quotidianità dei telespettatori. Per l’occasione l’algida contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) presiederà la giura di un concorso a tema organizzato al grande magazzino, proprio lei che, da sempre, si è voluta mostrare senza cuore. I dettagli nelle anticipazioni che seguono. Il Paradiso delle Signore: anticipazioni lunedì 10 febbraio 2020 I coniugi Conti si preparano all’incontro con l’editore Brivio, che dovrà consegnare la prima copia del fotoromanzo. I discorsi delle Veneri, intanto, sono concentrati sull’imminente festa degli innamorati. Il Paradiso delle Signore: anticipazioni martedì 11 febbraio 2020 Vittorio, con l’aiuto di Marta, coinvolge ... davidemaggio

