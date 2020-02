Il Paradiso Delle Signore 4 anticipazioni 10-14 febbraio 2020: Gabriella si fidanza con Cosimo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Le anticipazioni de Il Paradiso Delle Signore 4 sono ricche di colpi di scena davvero clamorosi. Mentre Salvatore va in Germania per avere notizie certe su Giuseppe Amato, Gabriella si avvicina molto a Cosimo. Durante una cena di San Valentino, Luciano fa una terribile scoperta. Nel dettaglio, gli spoiler Delle puntate della celebre daily soap in onda su Rai 1 da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio. anticipazioni Il Paradiso Delle Signore 4: Salvatore lascia Milano Le notizie su Giuseppe sconvolgono la famiglia Amato. Salvatore decide così di andare in Germania per verificare se le notizie su suo padre sono vere oppure no. Nel frattempo, Marta e Riccardo tentano di far riconciliare Umberto e Adelaide ma la contessa è irremovibile, poiché è completamente soggiogata dall’avvocato Ravasi. Vittorio Conti sforna un’altra idea per il Grande Magazzino e decide di coinvolgere Federico ... kontrokultura

