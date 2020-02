Il nuovo ruolo dell’Iran in Medio Oriente (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nello scenario Mediorientale, negli ultimi mesi sono stati principalmente due i Paesi che hanno destato particolare attenzione per via delle proteste popolari esplose al proprio interno: Iraq da un lato, Libano dall’altro. Si tratta di nazioni dal delicato equilibrio sociale ed istituzionale, caratterizzate peraltro da una divisione del potere su base etnico/confessionale sulla quale si riflettono anche le rivalità regionali. Conoscere dunque la composizione dei governi di questi Paesi a volte serve anche per comprendere i rapporti di forza tra i principali attori del Medio Oriente. Nell’ultimo mese, sia in Iraq che in Libano sono stati nominati nuovi premier e nuovi esecutivi. E, in entrambi i casi, i nuovi governi sono caratterizzati da un preciso comune elemento: pendere verso l’Iran. Un fatto che appare sorprendente, specialmente perché proprio l’ultimo mese ... it.insideover

