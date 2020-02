Il metodo Lega applicato alla cosa pubblica: prima alziamo gli stipendi (dei leghisti) (Di lunedì 10 febbraio 2020) La Lega che una volta si faceva chiamare Lega Nord era quel partito che prima ancora che i grillini scoprissero l’odio per la casta se la prendeva con l’odiata Roma ladrona. Sono passati ormai quasi trent’anni e la Lega di Matteo Salvini è perfettamente integrata nel sistema. Al punto che quando è arrivata al Governo – ironia della sorte proprio grazie al M5S – ha messo in conto agli italiani lo staff di esperti della comunicazione che gestiscono i profili social del capo e la propaganda del Carroccio. Tutte le volte che la Lega fa pagare il conto ai cittadini Ma non è l’unico caso. In Veneto ad esempio la giunta regionale uscente di Luca Zaia ha deciso di cambiare lo statuto aumentando il costo del consiglio regionale di sette milioni di euro (ma tanto con l’autonomia differenziata è un attimo). In Sardegna una delle prime proposte di legge ... nextquotidiano

