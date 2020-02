Il Mattino: l’errore di Ospina lascia pensare che il turnover in porta non sia opportuno (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tanti gli errori che si sono rivisti nel Napoli nella partita contro il Lecce, sottolinea l’edizione odierna del Mattino. Errori che lasciano pochi subbi sul fatto che il turnover in porta che sta facendo Gattuso non sia opportuno Si sono rivisti irrisolti equivoci ed errori commessi con Ancelotti e, a lungo, anche con Gattuso: dalla scarsa precisione sotto porta (Milik stava quasi per sbagliare il gol e la prodezza di Callejon è stata favorita da una leggerezza di Lucioni) agli sbandamenti della difesa, dove si sono contemporaneamente rivisti Maksimovic e Koulibaly, assenti dall’1 e dal 14 dicembre per problemi fisici. È stato azzardato schierarli insieme da parte di Gattuso, che deve aver pensato di risparmiare Manolas in vista della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter mercoledì. E l’errore di Ospina sulla prima rete – pallone respinto sul piede di ... ilnapolista

