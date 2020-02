Il ko con il Benevento fatale a Braglia: esonerato (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il Cosenza ha ufficializzato l’esonero di Piero Braglia. fatale, al tecnico toscano, il ko nel match di ieri sera contro il Benevento che è anche il quinto consecutivo per i lupi silani, scivolati rovinosamente al terzultimo posto in classifica. Nonostante le rassicurazioni dei giorni scorsi ad opera del presidente Guarascio, dunque, è arrivata la notizia del sollevamento dell’incarico dopo 107 panchine in rossoblu e la storica promozione in serie B del 2018, arrivata al termine della finale play off vinta sul neutro di Pescara contro il Siena. Il Cosenza è l’ottava società a cambiare allenatore in questa stagione e quello che vede coinvolto Braglia (il cui sostituto sarà reso noto nelle prossime ore) è l’undicesimo avvicendamento. Il conteggio effettuato soltanto una settimana fa dopo l’esonero di Tramezzani a ... anteprima24

AndreFerra84 : @falliremooggi @aldoolaf81 @EmanueleBottoni Vabbe con tutto il rispetto per il Mister, ma sta roba te la insegnano… - ottopagine : Mauro (FI): 'La Lega è incoerente. Sì a tavolo con Fdi' #Benevento -