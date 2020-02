Il giorno del ricordo è arrivato troppo tardi e, forse, è meglio così (Di lunedì 10 febbraio 2020) Non ho mai nascosto di diffidare, in un certo senso, delle giornate dedicate alla memoria e al ricordo, delle vittime del nazismo o di quelle del socialismo jugoslavo. Perché l’istituzionalizzazione della memoria rischia di renderle un rito, una scadenza obbligata, come un nodo al fazzoletto. L’olocausto non dovrebbe aver bisogno di date per essere iscritto nella coscienza collettiva dell’Europa, è qualcosa che dovrebbe assomigliare al ricordo di un nostro caro che non c’è più: non abbiamo bisogno del giorno dei morti per farcelo tornare in mente. E per quanto riguarda il ricordo delle foibe e dell’esodo di migliaia di italiani dall’Istria e dalla Dalmazia, è anche peggio. Suscita negazionismi o parole di circostanza, come un obolo al dolore altrui. Va detto: il giorno del ricordo è arrivato troppo tardi. Quando i sopravvissuti erano ormai anziani, o non c’erano più, e il ... notizie

civati : Si conclude un’altra settimana e da quel giorno di novembre del 2018 i mesi trascorsi sono ormai quasi quindici. Pe… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella al concerto celebrativo del 'Giorno del #Ricordo' che commemora la memoria della tragedia… - Quirinale : #Foibe ed Esodo, la dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione del Giorno del #Ricordo: -