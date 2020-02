Il Giornale e la psicosi dell’untore del coronavirus al Senato (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il Senatore Pierpaolo Sileri, chirurgo e sottosegretario alla Sanità del governo Conte, era a bordo del volo che il 3 febbraio ha riportato gli italiani di Wuhan in Italia. Su quell’aereo c’era anche il ricercatore di Luzzara che è successivamente risultato positivo al coronavirus 2019-nCov. Il Giornale stamattina, con l’intelligenza tipica del quotidiano firmato da Alessandro Sallusti, lo definisce in prima pagina “untore”: A Palazzo Madama colleghi e compagni di partito iniziano a evitarlo, le pacche sulle spalle diminuiscono, le strette di mano scompaiono, quando lo incontrano cambiano strada. Lo osservano in tralice e tengono le distanze. E tra i Senatori inizia a girare una voce, un’ipotesi, un sospetto. «Ma se Sileri è stato in aereo con il paziente italiano che ha il coronavirus, come fa a non averlo anche lui?». E scoppia il caos. Nella testa ... nextquotidiano

