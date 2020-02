Il genderless che unisce gli Oscar e Sanremo: Billy Porter come Achille Lauro (Di lunedì 10 febbraio 2020) Los Angeles e Sanremo unite più che mai da una sera. Nessun film italiano in concorso a questa ultima 92esima edizione degli Oscar, ma l’Italia è stata presente grazie a una canzone - “In ginocchio da te” di Morandi nel film vincitore “Parasite”- e agli abiti delle star, premiate e non: da Armani per Laura Dern e Leonardo Di Caprio, a Valentino per Maya Rudolph e a Prada per Tymothée Chalamet. A unire ancora di più la Città degli Angeli con quella dei fiori sono stati poi due personaggi, così diversi, ma molto uniti nell’idea di esprimere i loro pensieri, di denunciare e di affascinare sempre per ciò che indossano, stupendo il pubblico. Ai quattro look di Achille Lauro creati dal suo team con Gucci ha risposto oltre oceano Billy Porter con la sua gonna genderless, con tanto di top a scaglie oro come ... huffingtonpost

