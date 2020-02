Il fidanzato di Antonella Elia fa la macchina della verità a Live ma poi si lamenta: risultati non veri (Di lunedì 10 febbraio 2020) Ieri, domenica 9 febbraio 2020, è andata in onda una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso. Uno dei protagonisti indiscussi del programma di Canale 5 è stato Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia. Dopo le recenti foto in cui l’uomo è stato pizzicato con una misteriosa donna bionda, che si è poi rivelata la sua ex, mentre la Elia è in crisi nella casa del Grande Fratello Vip 4, Pietro si è sottoposto alla macchina della verità nello studio di Barbara d’Urso. La macchina della verità ha smentito il fatto che il fidanzato di Antonella Elia abbia incontrato la sua ex Fiore Argento soltanto una volta ma non solo, tra i due ci sarebbe stato anche un bacio. Live, Pietro ha tradito Antonella Elia: la macchina della verità lo conferma Nonostante ciò, la macchina della verità di Live ha confermato il fatto che Pietro Delle Piane non provi più alcun ... ultimenotizieflash

