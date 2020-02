Il discorso di Joaquin Phoenix agli Oscar: "Sono stato egoista e crudele, ho fatto cose terribili. Grazie per questa seconda chance" (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Quando mio fratello aveva 17 anni ha scritto queste parole: ‘corri verso il rifugio con amore e troverai la pace’”. Miglior attore protagonista per ‘Joker’, Joaquin Phoenix riceve l’Oscar ed emoziona la platea nella notte dell’Academy con un discorso per i diritti, contro ogni forma di discriminazione. Passando per le “cose terribili” della sua vita e concludendo con un tributo al compianto fratello River, l’attore morto a soli 23 anni per overdose nel 1993.“Parliamo di disuguaglianze di genere, degli afroamericani, dei nativi, della comunità Lgbt”, ha detto dal palco Phoenix ricordando come il cinema gli abbia dato la possibilità di “poter dare voce a chi voce non ce l’ha”, e sottolineando come si debba “lottare contro l’idea che una razza sia dominante ... huffingtonpost

