Il direttore d’orchestra attacca Morgan e svela dei retroscena | ma la madre del cantante

Nella puntata di oggi di Vieni da Me Caterina Balivo ha invitato Simone Bortolotti direttore d'orchestra del brano 'Sincero'. Durante la trasmissione il direttore ha svelato i retroscena sullo scontro tra Bugo e Morgan ed ha anche attaccato l'ex leader dei Bluvertigo per aver provato a dirigere l'orchestra di Sanremo. "Io ero un suo fan, ma occuparsi dell'arrangiamento è diverso. Lui non mi ha chiesto nulla. Non ha avuto l'umiltà di dichiarare che non era capace di scrivere per orchestra. Morgan è andato oltre. Lui è arrivato in ritardo con la consegna delle parti. Ci siamo ritrovati in un turbinio di follia più totale. Questa cosa è stata data in mano ad una persona talentuosa, ma che non ha le competenze per scrivere per un'orchestra. Morgan ha consegnato in ritardo di 12 giorni le parti all'orchestra. Sono arrivate le parti all'Ariston

