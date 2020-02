Il coronavirus stronca anche la crescita (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’alert, che porta nella pancia uno scenario cupissimo, lo lancia il Tesoro negli stessi minuti in cui Giuseppe Conte apre a palazzo Chigi la prima riunione di quella fase 2 che è ancora ferma all’etichetta, ai titoli. Sono le 18.40, è il crepuscolo di una tesa e lunghissima giornata per il governo. Perché segnata da dati pesantissimi. Erano sei anni che la produzione industriale non andava così male. Il Pil è in stato anemico. Da via XX settembre parte un lunghissimo comunicato. C’è scritto che a gennaio c’è stato un recupero, ma “potrebbe interrompersi in febbraio a causa del coronavirus”. Eccolo il virus che travalica il significato sanitario e contagia la carne viva del Paese: l’economia. Per la prima volta da quando è esplosa l’emergenza mondiale, il governo fornisce un dato ... huffingtonpost

