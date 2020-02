Il coronavirus sopravvive fino a 9 giorni sulle superfici: igiene e precauzioni (Di martedì 11 febbraio 2020) Ci segnalano i nostri contatti una serie di articoli sulla sopravvivenza del coronavirus sulle superfici (nCoV-2019). Articoli che, se forniti in modo scorretto suscitano ulteriori allarmismi, vieppiù che apparentemente essi contrastano cone le indicazioni dell’Istituto Superiore della Sanità, che diffida da chi paventa vettori di contagio provenienti dallo shopping online o dal semplice contatto con qualcosa “made in China”. In realtà la questione è assai semplice, e se ne occupa l’esimio Dottor Burioni In un lavoro appena uscito, colleghi tedeschi fanno il punto ricapitolando quanto conosciuto: i coronavirus umani possono rimanere infettivi sulle superfici inanimate a temperatura ambiente fino a 9 giorni. Questo, però, badate bene, significa solo che c’è il virus, perché dati sulla trasmissibilità attraverso il contatto con una superficie contaminata non sono ... bufale

