“Il Coronavirus resiste sulle superfici in metallo | vetro e plastica per nove giorni”

"Il Coronavirus resiste sulle superfici degli oggetti in metallo, vetro e plastica per 9 giorni" Secondo una revisione di studi pubblicata sul Journal of Hospital Infection, il Coronavirus può resistere e rimanere infettivo sulle superfici degli oggetti in metallo, vetro e plastica fino a 9 giorni a temperatura ambiente. Il direttore del reparto di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza, rassicura che "non c'è alcun motivo di allarme". "Bisogna prestare attenzione solo alle normali norme igieniche", aggiunge il medico. Perché se è vero che il virus resiste alle superfici di plastica, vetro e metallo è anche vero che non è molto resistente a detergenti a base di candeggina o ai disinfettanti a base di alcol o acqua ossigenata che sono perfettamente in grado di ucciderlo.

