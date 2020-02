"Il coronavirus può resistere su metallo, vetro e plastica per nove giorni" (Di lunedì 10 febbraio 2020) Può resistere su metallo, vetro e plastica: il coronavirus può rimanere infettivo sulle superfici degli oggetti a temperatura ambiente fino a 9 giorni. Ad affermarlo è una revisione di studi, pubblicata sul Journal of Hospital Infection. In compenso, non è molto resistente e bastano detergenti a base di candeggina o disinfettanti a base di alcol o acqua ossigenata per ucciderlo. Secondo il direttore del reparto Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza, i risultati prodotti dallo studio non rappresentano “alcun motivo di allarme”: “Bisogna prestare attenzione solo alle normali norme igieniche”.“Lo studio tedesco è stato condotto su altri coronavirus, non su quello emerso in Cina - sostiene Rezza -. Dunque questo elemento è ancora da dimostrare, ma il fatto che possa ... huffingtonpost

