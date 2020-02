Il commissario Borrelli: «Controlli nelle stazioni per il Coronavirus? Se serviranno noi siamo pronti» (Di martedì 11 febbraio 2020) Via ai Controlli nelle aree di transito degli aeroporti. «Valuteremo misure per le gite scolastiche» corriere

GiuseppeConteIT : Con il Ministro @robersperanza e il Commissario Borrelli al centro operativo della @DPCgov per un aggiornamento sul… - DomenicoMazzil5 : RT @GiuseppeConteIT: Con il Ministro @robersperanza e il Commissario Borrelli al centro operativo della @DPCgov per un aggiornamento sulla… -