Il cinema, le dipendenze e la tragica morte per overdose a 23 anni: chi era River Phoenix, il fratello di Joaquin (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il cinema, la droga e la tragica morte per overdose a 23 anni: la storia di River Phoenix, il fratello di Joaquin “Quando mio fratello River aveva 17 anni ha scritto queste parole: ‘corri verso il rifugio con amore e troverai la pace’”. A parlare è il Miglior attore protagonista degli Oscar 2020, Joaquin Phoenix che ha vinto il prestigioso premio per la magistrale interpretazione nel film “Joker”. L’attore ha dedicato la vittoria al fratello River, morto a soli 23 anni per overdose la notte del 31 ottobre 1993. Nel suo discorso di ringraziamento contro il razzismo e la discriminazione, Joaquin Phoenix ha ripercorso anche i momenti difficili della sua vita e ha ricordato il fratello River, morto davanti a lui in strada su un marciapiede 27 anni fa. Joaquin Phoenix ha raccontato di avere “fatto cose terribili nella vita” e di essere stato ... tpi

