Il cantante Morgan diventerà papà per la terza volta (Di lunedì 10 febbraio 2020) In questi ultimi giorni, il famoso cantante è stato travolto da un caos mediatico, dopo che è salito sul palco di Sanremo, insieme al suo collega Bugo ed ha cambiato le parole della canzone, rivolgendosi verso il suo amico, che di conseguenza ha abbandonato il palco. Morgan nella sua esibizione ha fatto discutere molto e le immagini e i video adesso, sono ovunque sui social network. Ciò che non tutti sanno però, è che Morgan sta vivendo un bellissimo momento della sua vita, perché presto diventerà papà per la terza volta. Il noto cantante e la sua compagna Alessandra Cataldo, sono in dolce attesa di un maschietto! Alessandra, secondo i conti, visto che la notizia è stata diffusa nel mese di ottobre ed era incinta di 5 mesi, dovrebbe essere quasi al termine e per Morgan, questo è il terzo figlio! Il ... bigodino

Parpiglia : #noneladurso quanto talento sprecato dentro #Morgan Sparare; è un errore. Salvare boh non so... Ma questa forse è l… - Chribuzz1 : Il pregiudizio verso B. e Mediaset è durissimo a morire. #Morgan va a Sanremo e fa casino: ??'E' giusto far esprime… - DonnaGlamour : 7 curiosità su Morgan: lo sfratto, il suicidio del padre e il caos con Bugo a Sanremo -