IKEA e Teenage Engineering lanciano FREKVENS, la collezione per gli amanti della musica (Di lunedì 10 febbraio 2020) La nuova collezione di IKEA FREKVENS, in edizione limitata, è pensata per chi ama la musica e l'elettronica, per chi fa delle feste in casa una vera passione e non vuole rinunciare al design né al massimo delle prestazioni tecnologiche. FREKVENS è nata in collaborazione con Teenage Engineering, società di ingegneria leader nella produzione audio-visiva. fanpage

MailSecured : Online i file di IKEA per modificare con la stampa 3D i progetti Teenage Engineering - Macity... - MarcoAlici : Online i file di IKEA per modificare con la stampa 3D i progetti Teenage Engineering - macitynet : Online i file di IKEA per modificare con la stampa 3D i progetti Teenage Engineering -