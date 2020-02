I vetri rotti di Miller e la tragedia dell’Olocausto per Elena Sofia Ricci (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’orrore per le violenze naziste fa da sfondo alle angosce del tutto private di “vetri rotti” di Arthur Miller (1915-2005), il drammaturgo statunitense che torna con regolarità sui nostri palcoscenici.Ora è la volta di un’edizione diretta da Armando Pugliese, che ruota attorno a Elena Sofia Ricci, nei panni della protagonista Sylvia Gellbrug, con due eccellenti attori a farle corona: Maurizio Donadoni e David Coco (fino al 16 febbraio al Teatro Eliseo di Roma e poi ancora in tournée). Siamo a Brooklyn, nel novembre 1938. Sylvia Gellburg, ebrea casalinga, viene improvvisamente colpita da un’inspiegabile paralisi agli arti inferiori. Il medico, Herry Hyman (Coco), è convinto della natura psicosomatica del suo male e, al tempo stesso, è sentimentalmente attratto dalla donna, mentre il marito di Sylvia, Philip (Donadoni), non ... huffingtonpost

