I pronostici sportivi di oggi, lunedì 10 febbraio (Di lunedì 10 febbraio 2020) I pronostici di lunedì 10 febbraio: c’è l’ultima partita della ventitreesima giornata di Serie B. La Salernitana può finalmente compiere il definitivo salto di qualità e presentarsi come candidata se non alla promozione diretta quanto meno per un posto che conta nei playoff. In un campionato che – Benevento capolista a parte – è equilibratissimo nella lotta per il secondo posto e i playoff, con numerose squadre pronte a partecipare, la Salernitana in caso di vittoria nel posticipo contro il Trapani salirebbe al terzo posto, a un solo punto dalle seconde. Dall’altra parte però ci sarà una squadra decisa ad approfittare dei numerosi passi falsi delle avversarie nella lotta per non retrocedere. pronostici altre competizioni Nella Ligue 2 francese il Lens secondo in classifica può aumentare il suo vantaggio sulla terza, ... ilveggente

ilveggente_it : Occhio: c'è una partita rinviata in Bundesliga - ilveggente_it : Serie A, Serie B e campionati esteri: ci sono anche quattro probabili marcatori - ilveggente_it : I pronostici di venerdì 7 febbraio: ci sono anticipi di Serie A, B, Bundesliga, Ligue 1, Eredivisie e Liga, più par… -