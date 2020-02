"I Coronavirus resistono fino a 9 giorni sulle superfici inanimate" (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un nuovo studio scientifico condotto in Germania dalla University Medicine Greifswald ha appurato come i Coronavirus umani siano in grado di rimanere infettivi fino a 9 giorni quando si trovano sulle superfici degli oggetti. La ricerca è stata pubblicata sul Journal of Hospital Infection ed ha avuto l'obiettivo proprio di valutare la persistenza dei Coronavirus umani e animali sulle superfici inanimate. La notizie è di per sé preoccupante, ma bisogna evidenziare come al momento non siano disponibili i dati sulla trasmissibilità attraverso il contatto. Ad evidenziarlo è stato il virologo Roberto Burioni: "Questo, però, badate bene, significa solo che c'è il virus, perché dati sulla trasmissibilità attraverso il contatto con una superficie contaminata non sono disponibili per il Coronavirus"Di sicuro il contagio "può avvenire", motivo per il quale rimane sempre "validissimo il ... blogo

