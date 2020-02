Hellas Verona, il ‘mondo’ Juric stupisce tutti: i segreti del successo gialloblù (Di lunedì 10 febbraio 2020) La vittoria dell’Hellas Verona contro la Juventus non è stata casuale. Pressing, idee e coraggio: ecco il ‘mondo Juric’ Una vittoria che ha sorpreso tutti, ma non così casuale. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi analizza il successo della squadra di Ivan Juric ottenuto contro la Juventus: l’Hellas Verona è sicuramente una delle squadre rivelazione di questo campionato. Allenamenti durissimi, attenzione quasi maniacale ai dettagli ed un’aggressività che ricorda quella del ‘maestro’ Gasperini. I segreti di Ivan Juric stanno stupendo il mondo del pallone, il Verona ‘operaio’ continua a volare in paradiso. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

