Greenpeace denuncia: la Malesia pattumiera d’Italia (Di lunedì 10 febbraio 2020) Una marea di plastica proveniente illegalmente dall’Italia e diretta in Malesia. A scoprirlo è l’Unità investigativa di Greenpeace Italia. Su 65 spedizioni di rifiuti in plastica, 43 erano destinate a impianti non a norma, prive di permessi per importare e riciclare rifiuti stranieri. Un traffico che ha portato sul suolo malese 1300 tonnellate di rifiuti plastici nei primi nove mesi del 2019. Un business indifferente all’ambiente a alla salute dell’uomo.Attraverso testimonianze in loco e documenti riservati ottenuti dal governo di Kuala Lumpur, l’Unità investigativa di Greenpeace ha scoperto che su 2880 tonnellate di rifiuti di plastica spediti in Malesia, il 46% è stato indirizzato a impianti senza autorizzazioni.“L’esportazione – ha dichiarato la giurista ambientale Paola Ficco – dovrebbe essere l’ultima ratio, una società tecnologicamente avanzata dovrebbe essere in grado di gestire ... italiasera

Tg3web : Traffico illegale di rifiuti: a pagare il prezzo più alto sono i paesi più poveri, come la Malesia, invasa da tonne… - edoardo_bucci : RT @Greenpeace_ITA: ++ ESCLUSIVO ++ #Plastica, altro che riciclo: nuova denuncia di Greenpeace. Traffico illecito di rifiuti: più di 1.300… - italiaserait : Greenpeace denuncia: la Malesia pattumiera d’Italia -