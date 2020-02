Grave lutto nel mondo della musica, il mondo piange una grande artista (Di lunedì 10 febbraio 2020) Mirella Freni è morta. Era la sorella di latte di Luciano Pavarotti di cui poi fu amica e compagna di palcoscenico speciale. Nata a Modena il 27 febbraio 1935, è stata la più schietta interprete della grande scuola sopranile italiana post-Callas/Tebaldi. Bambina prodigio per le pioneristiche telecamere Rai, consigliata nello studio del canto da Beniamino Gigli, esordiente il 3 febbraio 1955 al Comunale della sua città (Micaela in Carmen di Bizet, uno dei suoi personaggi caratterizzanti) ha cantato per cinquant’anni esatti, salutando il palcoscenico dal Metropolitan di New York dove fu assidua e amatissima per decenni con uno straordinario Galà nel 2005. Allieva di Luigi Bertazzoni e Ettore Campogalliani, maestri di vecchia, impeccabile, e intransigente, scuola vocalistica, orientata musicalmente da Leone Magiera (suo primo marito), come cantante e interprete non ha sbagliato nulla; “e ... caffeinamagazine

r_campix : Deve essere successo qualcosa di grave, i commentatori sportivi di verie TV sembrano in lutto #DerbyDellaMadoninna - enzo_sabatini : Grave lutto nell'Ospedale di Popoli, si è spenta la Dott. ssa Tarquini, molto conosciuta ed apprezzata per la sua… - vivereancona : Grave lutto per i Vigili del fuoco di Ancona per la scomparsa di Luciano Olivi -