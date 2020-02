“Grande!”. Sanremo, grande notizia per Diodato: ecco cosa è successo subito dopo la vittoria all’Ariston (Di lunedì 10 febbraio 2020) Oramai è prassi che il vincitore di Sanremo rappresenti l’Italia intera all’Eurovision Song Contest 2020 in programma a Rotterdam. Così, dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2020 con “Fai rumore”, Diodato accede in automatico all’evento musicale più visto al mondo che andrà in scena nei Paesi Bassi dal 12 al 16 maggio. Essendo l’Italia uno dei cinque paesi considerati Big, Diodato avrà la possibilità di esibirsi direttamente in finale, che si terrà all’Ahoy Arena sabato 16 maggio. E siamo fortunati perché in quanto rappresentante di un Paese facente parte delle Big 5, Diodato si esibirà direttamente in finale, in programma proprio sabato 16 dall’Ahoy Arena. L’artista pugliese si giocherà la possibilità di portare di nuovo l’Italia sul tetto d’Europa a distanza di 30 anni dall’ultima vittoria all’Eurovision targata Toto Cutugno, che nel 1990 trionfò con la canzone “Insieme: 1992”. ... caffeinamagazine

