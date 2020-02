Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata del 10 febbraio 2020 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata del 10 febbraio 2020 Torna questa sera, lunedì 10 febbraio 2020, il Grande Fratello Vip, il popolare reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Wanda Nara nel ruolo di opinionisti. La finale si avvicina e per i concorrenti rimasti in gioco è il momento di darsi da fare per provare a conquistare la vittoria. I fan del programma sono per questo in attesa di conoscere le anticipazioni della puntata di stasera, 10 febbraio 2020. Quest’edizione finora non ha registrato ascolti molto lusinghieri, nonostante le numerose polemiche che hanno accompagnato queste puntate, a cominciare dall’espulsione di Salvo Veneziano a causa di alcune frasi sessiste nei confronti di alcune concorrenti (Elisa De Panicis e di Paola De Benedetto). Tutto quello che c’è da sapere sul Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip ... tpi

VanityFairIt : Joaquin Phoenix (miglior attore protagonista) sul palco: la sua storia, i suoi momenti bui, la grande possibilità d… - fanpage : #Oscars Phoenyx stravince. Una conferma per un grande attore - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #GFVIP Conduce @alfosignorini, in studio @wandaicardi27 e… -