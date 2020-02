Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: il video della passione sfrenata sotto le coperte (Di lunedì 10 febbraio 2020) Proprio mentre Amadeus annunciava il vincitore del Festival di Sanremo 2020, dove partecipava l'ex Francesco Sarcina con Le Vibrazioni, Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip si lasciava finalmente andare tra le braccia di Paolo Ciavarro. I due hanno flirtato a lungo e alla fine è scoppiata la pass liberoquotidiano

VanityFairIt : Joaquin Phoenix (miglior attore protagonista) sul palco: la sua storia, i suoi momenti bui, la grande possibilità d… - fanpage : #Oscars Phoenyx stravince. Una conferma per un grande attore - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #GFVIP Conduce @alfosignorini, in studio @wandaicardi27 e… -