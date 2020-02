Grande Fratello Vip, bacio tra Clizia e Paolo: il video (Di lunedì 10 febbraio 2020) Finalmente è arrivato il primo attesissimo bacio tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia! I due attuali concorrenti del Grande Fratello Vip 4 si sono infatti lasciati travolgere dalla passione all’interno della Casa più spiata d’Italia. Proprio mentre Francesco Sarcina, ex marito della influencer, gareggiava sull’ambito palco della 70ª edizione del Festival di Sanremo, ecco che i due si sono lasciati andare alle emozioni che covavano da giorni. Visualizza questo post su Instagram Il bacio tanto atteso… #gfvip #Paolociavarro #Cliziaincorvaia Un post condiviso da @ garbagetivu in data: 9 Feb 2020 alle ore 1:16 PST Grande Fratello Vip: la passione vince Tutto ha avuto luogo intorno alle 3 della scorsa notte, complice qualche bicchiere di vino in più. Mentre i due si trovavano in giardino, Clizia si è dunque seduta in braccio a Paolo Ciavarro, che è apparso ... notizie

