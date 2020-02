Grande Fratello Vip: arriva il bacio tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, le parole di lui dopo il gesto (Di lunedì 10 febbraio 2020) Paolo e Clizia si sono baciati appassionatamente per la gioia di chi li vuole insieme. Ecco, però, che cosa ha detto Paolo con alcuni coinquilini dopo quello che è successo Grande Fratello Vip: arriva il bacio tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia Se ne sta parlando da settimane. I telespettatori si sono accorti che nella quarta edizione del Grande Fratello Vip stava succedendo qualcosa tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Tra i due c’era molta complicità e spesso si ritrovavano a parlare soli di notte. Alfonso Signorini li ha messi di fronte al gossip che sta impazzendo al di fuori e loro si sono davvero imbarazzati molto. Da quel momento Clizia ha iniziato ad avere dei dubbi sulla frequentazione che aveva al di fuori, l’ha confessato a Paolo che ha fatto un passo indietro, poi però il tutto è cambiato molto velocemente. Qualche giorno fa, a seguito della loro consueta ... kontrokultura

