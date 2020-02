Grande Fratello Vip, anticipazioni: Antonella Elia e il (presunto) tradimento di Pietro, scintille in casa (Di lunedì 10 febbraio 2020) Show assicurato al Grande Fratello Vip. Anzi si prevedono scintille in studio: il fidanzato di Antonella Elia, finito sulle pagine di Nuovo per un presunto tradimento, racconterà la sua verità. E lo farà tornando nella casa, dove aveva battuto ogni record con uno dei baci più lunghi della storia del liberoquotidiano

VanityFairIt : Joaquin Phoenix (miglior attore protagonista) sul palco: la sua storia, i suoi momenti bui, la grande possibilità d… - fanpage : #Oscars Phoenyx stravince. Una conferma per un grande attore - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #GFVIP Conduce @alfosignorini, in studio @wandaicardi27 e… -