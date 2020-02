Grande Fratello Vip 2020 | Antonella Elia tradita? Il fidanzato infuriato dopo la macchina

‘Grande Fratello Vip 4’ - giorno 33 : commenti al live : giorno 33 In questo post potrete commentare il live della quarta edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo ‘Grande Fratello Vip 4’, giorno 33: commenti al live proviene da Isa e Chia.

Grande Fratello Vip - chi sarà il nuovo eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi : Chi sarà il nuovo eliminato della quarta edizione del Grande Fratello Vip dopo Salvo Veneziano (che è stato squalificato), Elisa De Panicis, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia, Ivan Gonzalez, Rita Rusic e Carlotta Maggiorana (che si è ritirata)? Lunedì sono finiti in nomination Adriana Volpe, Barbara Alberti, Fabio Testi e Michele Cucuzza ed il televoto come sempre è al positivo: chi vuoi salvare? I tre sondaggi sembrerebbero essere chiarissimi: ...

Grande Fratello Vip 2020 : primo bacio tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro (Video) : Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono finalmente baciati al Grande fratello Vip 2020, per la gioia dei fan della coppia e di mamma Eleonora Giorgi. Al Grande fratello Vip 2020 è scattato il bacio tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due concorrenti si sono avvicinati sempre di più in questi giorni e stanotte il ragazzo ha preso l'iniziativa e baciato l'influencer. Spinta dalla produzione e da Eleonora Giorgi, mamma di Paolo Ciavarro, al ...

Tutte le anticipazioni sulla puntata di domani del Grande Fratello VIP : Da lunedì torna in onda il Grande Fratello Vip, la casa più spiata di Italia. Quest’anno condotto dal Grande Alfonso Signorini. domani un’altro ingresso a sorpresa per Antonio Zequila, che senza dubbio sarà un ingresso tutto al femminile, una vecchia love story. Finora sono tre le donne che si sono presentate per il latin lover Er Mutanda. Lo abbiamo visto confrontarsi la settimana scorsa con Eva Robin’s e Valeria Marini, ora ...

Loredana Fiorentino - mamma Luigi Mario Favoloso/ Il Grande Fratello la chiama? : Loredana Fiorentino, mamma Luigi Mario Favoloso: dopo le luci della ribalta delle ultime settimane, sarebbe pronto il Grande Fratello

Grande Fratello Vip : domani sera entra Lory Del Santo - brutte notizie per Pago : Grande Fratello Vip anticipazioni: cosa succede domani sera nel reality show di Alfonso Signorini Lunedì 10 febbraio tornerà in tv il Grande Fratello Vip, come sempre condotto da Alfonso Signorini. domani sera entrerà nella Casa più spiata d’Italia Lory Del Santo, tra i concorrenti della terza edizione del programma. La soubrette è stata chiamata per […] L'articolo Grande Fratello Vip: domani sera entra Lory Del Santo, brutte notizie ...

Grande Fratello Vip - arriva Lory Del Santo e (ancora) Miriana Trevisan : Nonostante il Festival di Sanremo ci abbia fatto dimenticare completamente l’esistenza del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale Cinque tornerà con una nuova puntata domani sera. Fra le anticipazioni diramate da Mediaset salta all’occhio l’ingresso di due donne che si confronteranno con due concorrenti: Lory Del Santo (che vuole un confronto con Antonio Zequila) e Miriana Trevisan (questa volta in casa per parlare con ...

Grande Fratello Vip : scatta il bacio tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia : Tanto tuonò che piovve. Dopo un discreto ma convinto corteggiamento Paolo Ciavarro ha finalmente conquistato Clizia Incorvaia, che qualche giorno fa lo aveva gelato comunicando che frequentava una persona fuori dalla casa. E quando si è lanciato a baciarla, lei ha ricambiato, eccome. Tanto che è scattata una lunga sessione di bacio protetti da un plaid, con conseguenti problemi, dopo un po’, ad uscire da sotto la coltre. ...

