Gran Turismo ha dettato gli standard per gli altri simulatori di guida

Maiori - tutto pronto per il Grande summit sul turismo : Tempo di lettura: 3 minutiMaiori (Sa) – L’11 Febbraio in Costiera Amalfitana ben 19 Nazioni per l’ENIT meets Authentic Amalfi Coast, in programma a Maiori. Un vero summit sul turismo. “L’ENIT meets Authentic Amalfi Coast si terrà l’11 Febbraio a Maiori, un vero summit sul turismo per il quale avremo in Costiera il meglio della area marketing e promozione di Enit nel Mondo. Un’occasione unica di confronto e dialogo con l’Agenzia ...

Auto Gran Turismo : definizione - caratteristiche e modelli sul mercato : Nata in Europa negli anni Cinquanta, la categoria delle Auto Gran Turismo abbina comfort e prestazioni sportive. Esistono vari parametri per classificare i numerosi modelli di Autovettura presenti sul mercato, così come quelli prodotti in passato; essi vanno dalla carrozzeria al tipo di alimentazione, passando per la divisione tra ‘segmenti’ (ufficiosa ma molto diffusa in ambito commerciale). Molto spesso, un parametro o una ...

Top Gear elegge il miglior gioco di guida del decennio! Forza Horizon - Gran Turismo o Mario Kart? : Finisce l'anno, finisce il decennio e le classifiche fioccano, è inevitabile. In questo caso ci troviamo di fronte a una top 10 stilata da degli esperti di tutto rispetto e riguardante una categoria di videogiochi che da sempre fa discutere scatenando non poche lotte interne tra giocatori diversi.Come se la console war tra PlayStation, Xbox e Nintendo non fosse sufficiente tra gli amanti dei giochi di guida ci sono parecchie "scuole di ...

Gran Turismo Sport tra l'aggiunta del circuito di Laguna Seca e di nuove auto : Il racing Gran Turismo Sport si aggiorna oggi con interessante aggiornamento che vede l'introduzione di un nuovo tracciato e ben 7 nuove vetture, di seguito i dettagli.La prima Grande aggiunta è rappresentata dal circuito di Laguna Seca, esso è situato a 100Km a sud di San Jose (nel cuore della Silicon Valley), mentre di seguito vi riportiamo la lista delle 7 nuove macchine disponibili e delle nuove GT League: GT League Leggi altro...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Novembre : Senatore Granturismo. In 18 mesi conferenze a gettone in Francia - Qatar - Arabia - Emirati - Kazakistan : World tour “Proventi personali”: il giro del mondo del Senatore Matteo L’ex premier – Renzi è oratore richiesto e ben pagato come altri illustri ex colleghi (ma non più in politica) di Carlo Tecce Balle di giornata di Marco Travaglio Da un po’ di tempo i giornaloni hanno smesso di menarla con le fake news. Forse perché si sono ripresi il monopolio in esclusiva. 1. Per tre anni hanno raccontato che ogni nave di Ong ha il diritto di ...

Lamborghini - Svelata la V12 Vision Gran Turismo : Se la Aventador SVJ 63 e la Sian vi sembrano quasi discrete, la Lamborghini ha in serbo per voi qualcosa di davvero speciale. Non si tratta di un'hypercar da collezione, ma della V12 Vision Gran Turismo che potrà essere guidata in primavera grazie alla PlayStation4 e a Gran Turismo Sport, la simulazione firmata da Kazunori Yamauchi. Ibrida col V12. Presentata alle finali FIA CGT di Monte Carlo dal ceo Stefano Domenicali, la V12 nasce dal Centro ...