Governo news, prescrizione: Matteo Renzi “scheggia impazzita” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Governo news: che Matteo Renzi diventasse la “scheggia impazzita” del Conte bis se l’aspettavano in pochi, sbagliando forse. Alla ricerca continua di visibilità la sua Italia Viva, il senatore di Firenze ha dapprima annunciato di non voler votare a favore della prescrizione voluta dal ministro Bonafede e dal M5S, salvo poi annunciare un passo indietro. Italia Viva presenterà una legge a sua firma per cambiare la norma Bonafede. O forse no. Tutto chiaro vero? La prescrizione è solo “l’ennesima bandierina M5S” Ma secondo Ettore Rosato, deputato di Italia Viva non andrà così. Rosato ha fatto sapere che il suo gruppo parlamentare voterà contro l’accordo tra Partito Democratico, MoVimento 5 Stelle e Liberi e Uguali, accusando in un tweet (poi sparito dal suo account) il vice-capogruppo Pd alla Camera Michele Bordo di “mediocri provocazioni” per la ... urbanpost

