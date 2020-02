Governo in crisi. I renziani minacciano la sfiducia contro Bonafede. Forza Italia si appella a Mattarella redazione (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutidi Pasquale Napolitano Napoli – “Noi andremo fino in fondo contro il blocco della prescrizione, contro questa riforma che riteniamo liberticida. Se siamo anche disposti a far cadere il Governo? Stasera avremo la riunione dei gruppi, dovremo decidere cosa fare“. A ricordarlo su Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, e’ Roberto Giachetti. Il deputato di Italia Viva anticipa che “quello che posso dire e’ che se loro, e in particolare Bonafede, vogliono continuare con una Forzatura di questo tipo, certamente, al di la’ di quello che succedera’ con il Governo, il ministro Bonafede si trovera’ una bella mozione di sfiducia. Questo e’ pacifico“. Intanto Forza Italia annuncia la richiesta di un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Le polemiche intorno allo stop alla ... anteprima24

Marcozanni86 : E anche in #Irlanda si conferma la tendenza elettorale in atto un tutta l'#UE: partiti tradizionali in crisi, emerg… - renatobrunetta : Con #rcd e #quota100 non si cresce. L'aumento dei tavoli di crisi al MISE, delle ore di cassintegrazione e la fug… - MediasetTgcom24 : Prescrizione, Crimi: 'Se Italia Viva vuole crisi di governo lo dica' #prescrizione -