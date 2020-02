Gossip News: è crisi tra Pago e Serena, Torna l’Amica Geniale (Di lunedì 10 febbraio 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo della crisi tra Pago e Serena, dell’Ingresso di Lory del Santo, del ritorno de L’amica Geniale e di dove eravamo rimasti… Pago E Serena: Solo una settimana fa sembrava che tra Pago e Serena fosse Tornato il sereno; niente di più sbagliato. La convivenza in casa sta portando non poche difficoltà alla coppia. I loro confessionali sono molto duri e denotano non poche falle nel rapporto. Stasera Torna il GF Vip su canale 5, dopo la pausa sanremese, e si parlerà di loro. Cosa dobbiamo aspettarci? LORY DEL SANTO: Lory Torna al GF! Questa volta non in qualità di concorrente, ma per vedere Pago… cosa avrà da dirgli? L’AMICA Geniale: HBO e RAI insieme per una delle serie tv più acclamate in tutto il mondo. Da stasera su Rai 1, il ... velvetgossip

