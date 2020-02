Gli Stati Uniti incriminano quattro militari cinesi per l’attacco hacker del 2017 contro Equifax (Di lunedì 10 febbraio 2020) Ci sono quattro ufficiali militari di Pechino che sono Stati incriminati e verranno perseguiti dalle autorità statunitensi. L’accusa è quella di aver realizzato, nel 2017, uno degli attacchi hacker più vasti della storia. I quattro sono introvabili e resta estremamente remota la possibilità di un processo negli Usa. I quattro avrebbero rubato – con un attacco all’agenzia di crediti Equifax – nominativi, indirizzi, numeri del social security number – insomma dati personali – a 150 milioni di americani per accedere alle loro cartelle mediche, ai loro conti bancari e carte di credito o ai loro segreti commerciali. L’attacco ha portato anche alle dimissioni – e alle scuse – del Ceo di Equifax, mentre ha dovuto pagare 700 milioni di dollari di multa alla Federal Trade Commission. L’agenzia di crediti Equifax conserva i dati di ... open.online

