Glaucoma e Parkinson, le “bestie” che costringono Vincenzo Mollica alla pensione: ma lui non perde la simpatia, “ecco cosa vorrò sulla mia lapide” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il Festival di Sanremo 2020 è stato l’ultimo per il giornalista Vincenzo Mollica: lo storico e apprezzato inviato del TG1 andrà in pensione. A decidere per lui, in questa scelta ‘estrema’, sono state due ‘bestie’: gluacoma e morbo di Parkinson, affiancate dall’ormai diffusissimo diabete. L’annuncio lo ha dato nel corso di una conferenza stampa a margine del Festival. Del morbo di Parkinson ha detto che è «come una canzone di Celentano anni 60: ha due ritmi, uno lento e poi parte il rock hard tosto e duro». E l’Ariston, durante la penultima serata, lo ha omaggiato con una lunga e sentita standing ovation. E il rock deve proprio essere nelle corde di Mollica, visto che persino Vasco Rossi lo ha definito “la rockstar del Tg1”. «Come dice Rosario (Fiorello, ndr), mi sono amminchiulutu – ha raccontato con il suo modo semplice e la sua ... meteoweb.eu

Carmela_oltre : RT @AngeloTani: Triste. “Mi tolgo dalle scatole e me ne vado in pensione. Ho due compagni di viaggio: glaucoma e Parkinson”,queste le paro… - FrasiPedro : RT @modiamo: #Sanremo2020, il saluto di Vincenzo Mollica: «Ho due compagni di viaggio: il glaucoma e il Parkinson» - modiamo : RT @modiamo: #Sanremo2020, il saluto di Vincenzo Mollica: «Ho due compagni di viaggio: il glaucoma e il Parkinson» -