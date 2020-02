Oroscopo oggi Branko 10 febbraio 2020 : i pronostici del Giorno : Con la settimana che comincia vediamo cosa aspettarci oggi con l’Oroscopo di Branko, per il 10 febbraio 2020. Al solito Branko offre la sua vasta conoscenza e esperienza nel campo dell’astrologia per produrre pronostici sempre interessanti e dettagliati.Vediamo cosa l’astrologo ha determinato per il 10 febbraio 2020, con i pronostici di Branko, e cosa cambia rispetto alle ultime previsioni.Oroscopo 10 febbraio Branko: ...

Giorno del ricordo : i massacri delle foibe : Il dieci di febbraio è il Giorno del ricordo. Il ricordo dei massacri delle foibe. È quello della fuga dei giuliano dalmati. Il Giorno del ricordo è stato istituito nel 2004. Oggi un comunicato ANSA riporta il discorso fatto dal Presidente della Repubblica Mattarella, che si sofferma sul merito, ma ricorda anche che il negazionismo è da condannare ma bisogna soprattutto far conoscere questo pezzo della storia d'Italia. Le dichiarazioni del ...

Oroscopo Branko 10 febbraio 2020 : le previsioni del Giorno per tutti i segni : L’Oroscopo di Branko del 10 febbraio è pronto a rivelare che cosa accadrà in questa giornata d’inizio settimana. Nuove possibilità economiche per i nativi del Toro. Amore un po’ freddo per i nati sotto il segno del Cancro. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di lunedì per i 12 segni zodiacali. Branko Oroscopo 10 febbraio da Ariete a Gemelli Ariete – Mettete da parte l’entusiasmo e la passione portate ...

Foibe - Giorno del ricordo 2020 : storia e commemorazioni : "La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale 'giorno del ricordo' al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale". Con queste parole la legge 92 del 30 marzo 2004 istituisce il ricordo di uno degli avvenimenti più dolorosi, ...

Oroscopo oggi Paolo Fox - 10 febbraio 2020 : le previsioni del Giorno : Con la nuova settimana che incomincia andiamo a leggere l’Oroscopo di Paolo Fox, per la giornata del 10 febbraio 2020. Anche per questa settimana Paolo Fox ci accompagnerà giorno per giorno con le sue previsioni, e al solito le sue indicazioni sono preziose per affrontare questo lunedì nel migliore dei modi.Senza attendere vediamo allora quali sono i pronostici per oggi di Paolo Fox e tutto quello che è cambiato rispetto alle ultime ...

L’oroscopo del Giorno 10 febbraio segno per segno : Ariete infuocato - Bilancia nervosetta : L'oroscopo del giorno 10 febbraio, con le previsioni astrali segno per segno dell'astrologa Ginny. Il 10 febbraio la Luna è nel segno della Vergine e Venere entra in Ariete. Ecco l'oroscopo di oggi per i 12 segni zodiacali con le previsioni su amore, lavoro e fortuna, i consigli e i voti segno per segno.Continua a leggere

Oroscopo del Giorno : Lunedì 10 febbraio la Luna è in Acquario : Oroscopo del giorno 10 febbraio. Lunedì con Luna in Acquario. I segni del Cancro e della Bilancia oggi hanno un passo in più rispetto agli altri. Ariete La Luna in sestile di oggi alleggerisce questa giornata che altrimenti sarebbe per voi troppo pesante. In serata avrete bisogno di rilassarvi davanti ad una tazza di […] L'articolo Oroscopo del giorno: Lunedì 10 febbraio la Luna è in Acquario proviene da www.meteoweek.com.

Santo e Onomastico del Giorno 10 febbraio : si celebra Santa Scolastica : Per il Santo e Onomastico del giorno 10 febbraio, si celebra Santa Scolastica. É conosciuta come la Santa protettrice dai fulmini, pregata anche per ottenere la pioggia. Oggi la Chiesa cattolica quella ortodossa e quella anglicana sono solite festeggiare la solennità di Santa Scolastica Vergine. Sorella di Benedetto da Norcia, Santa Scolastica visse tra il […] L'articolo Santo e Onomastico del giorno 10 febbraio: si celebra Santa ...

Notizie del Giorno – Napoli e Parma infuriate con gli arbitri - allarme Roma : FURIA Napoli – Napoli-Lecce fa discutere. L’episodio incriminato è il contatto al 25° della ripresa tra Giulio Donati, difensore giallorosso, e Arkadiusz Milik, attaccante azzurro. Il tocco del calciatore del Lecce sul piede del polacco c’è, ma Milik accentua molto la caduta, cosa che induce l’arbitro Giua a fischiare la simulazione dell’attaccante e ad ammonirlo. Il protocollo, in questi casi, invita a vedere se l’eventuale errore ...

Giorno del ricordo - le foibe : quello che i libri di scuola finalmente iniziano a raccontare : Tecnicamente le foibe sono delle cavità naturali presenti sul Carso. Il nome deriva da un termine dialettale giuliano, che a sua volta deriva dal latino fovea, ovvero fossa o cava. Storicamente, però, il nome foiba fa tornare alla mente qualcosa di orribile, che per anni è stato seppellito nella memoria di pochi e che solo da poco è stato ‘sdoganato’ anche nei libri di scuola, oltre che dai media. Furono due i momenti in cui, ...

Trieste. Il Giorno del Ricordo patrimonio storico di tutti gli italiani : “Il Giorno del Ricordo 2020 segna ulteriori significativi passi avanti affinché la tragedia delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e del reinserimento

“La favola di Amore e Psiche” - il Giorno di San Valentino al Museo del Sottosuolo : Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Venerdì 14 Febbraio alle ore 19,30 ed alle ore 21,30 ci sarà uno #SpettacoloMozzafiato su una delle storie d’Amore più romantiche e struggenti di tutti i tempi. la rappresentazione viene messa in scena proprio nel giorno di #SanValentino affinché tutti possano immergersi nella dolcezza e nella bellezza del sentimento a cui tutti aneliamo, aprire il #cuore e cullare l’#anima per una sera. ...

Giorno del Ricordo - fiaccolata sul Lungomare di Salerno (VIDEO) : Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – Silenzioso ed illuminato solo da alcuni ceri, si è svolto nel pomeriggio di oggi il corteo promosso dall’associazione politico culturale “Salerno ai salernitani.” Si tratta di una delle iniziative in memoria dell’esodo giuliano e di tutte le vittime trucidate gettate nelle gole carsiche chiamate foibe e che anticipa di poche ore le celebrazioni della giornata del Ricordo. Il corteo da via ...

Giorno del Ricordo per le vittime delle foibe - Mattarella all’evento inaugurale : Il presidente della Repubblica ha aperto le cerimonie del Giorno del Ricordo per le vittime delle foibe. “Il vero avversario da battere è l’indifferenza”, ha dichiarato Mattarella. Si aprono le celebrazioni del Giorno del Ricordo, istituito il 10 febbraio per ricordare le vittime delle foibe. E Sergio Mattarella ha voluto partecipare all’evento che ha aperto […] L'articolo Giorno del Ricordo per le vittime delle ...