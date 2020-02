Giornata del Ricordo, Salvini: «Folle chi nega shoah e foibe». Poi il selfie con Meloni: «Alla faccia di chi vuol farci litigare» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il leader della Lega Matteo Salvini in visita alla foiba di Monrupino (Trieste), in occasione della Giornata del Ricordo, ha dichiarato: «Folle chi nega la shoah e Folle chi nega le foibe. Il nemico da combattere è ancora l’indifferenza, la violenza e l’ignoranza». «Oggi – ha ribadito Salvini – è una Giornata importante che dovrebbe unire tutto il Paese in nome del Ricordo di tutte queste migliaia di donne, uomini e bambini massacrati solo in quanto italiani. Una vera e propria pulizia etnica fatta dai comunisti slavi e non solo». Quindi, ha precisato, è necessario «onorare il Ricordo del passato perché non accadano mai più bestialità simili in futuro. Spiace che ci sia ancora qualcuno che ritiene che ci siano morti di serie A e morti di serie B e che questi italiani siano un po’ “meno morti” perché morti per mano comunista». Ma, ha ... open.online

trash_italiano : Non chiedetemi perché ma ogni tanto, nel bel mezzo della giornata, ripenso al fatto che abbiamo davvero mandato Ele… - vaticannews_it : #9febbraio #Giornata Stati vegetativi. Don Roberto Colombo,Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma: somministr… - Palazzo_Chigi : Gli impegni del Presidente @GiuseppeConteIT per la giornata di lunedì 10 febbraio ??? -