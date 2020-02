Giornale: il Napoli rosica per le sue colpe e per le sviste di Giua (Di lunedì 10 febbraio 2020) Su Il Giornale Angelo Rossi esamina la sconfitta del Napoli, ieri, contro il Lecce. Un Napoli che definisce “fragile, passivo, impaurito”. Scrive che Gattuso ammette il fallimento ma senza spiegarlo. “Ma non spiega i suoi errori: centrocampo lungo e senza una testa pensante, i due centrali di difesa schierati insieme dopo mesi di inattività e soprattutto la scelta di Ospina per Meret. Napoli rosica per le sue colpe e per le sviste di Giua, l’acerbo fischietto sardo: in piena rimonta azzurra opta per la simulazione di Milik e non per un evidente rigore, e colpa ancor più grave inciampa nella mancanza di comunicazione con il Var”. Il copione della partita, scrive Rossi, è sempre lo stesso. “Il copione è noto: un’infinità di occasioni sprecate e l’immancabile gol subìto al primo tiro in porta degli avversari. Ospina è deludente, mai reattivo nelle uscite, ... ilnapolista

