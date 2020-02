Ginnastica ritmica, Serie A Eboli 2020: programma, orari e tv. Il calendario delle gare (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sabato 15 febbraio si disputerà la secondali tappa della Serie A 2020 di Ginnastica ritmica, a Eboli andrà in scena il secondo atto del massimo campionato italiano a squadre. Si preannuncia grande spettacolo con le migliori individualiste del nostro Paese e alcune stelle straniere pronti a darsi battaglia, non mancheranno Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri con le rispettive squadre. La Ginnastica Fabriano è la grande favorita della vigilia dopo aver vinto il primo appuntamento del 1° febbraio e punta allo scudetto ma la concorrenza non mancherà guidata soprattutto dall’Udinese. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari della seconda tappa della Serie A 2020 di Ginnastica ritmica che andrà in scena sabato 15 febbraio a Eboli. Al momento non si sa ancora se sarà disponibile una diretta tv e/o streaming. calendario SECONDA TAPPA ... oasport

